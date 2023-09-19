Engelliler için Özel Kamp Etkinliği Eğirdir'de Gerçekleştirildi

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde bulunan ünlü Altınkum Plajı, özel misafirleri ağırlayarak unutulmaz bir kamp etkinliğine ev sahipliği yaptı. Isparta Üreten Engelliler Derneği, Isparta Nefes Otizm Derneği, Zirve Engelliler Spor Kulübü ve Isparta Görme Engelliler Derneği'nin başkanları ve üyeleri, Eğirdir'de düzenlenen bu özel etkinlikte bir araya geldi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaklaşık 100 engelli misafiri Altınkum halk plajında ağırlayarak etkinliğin düzenlenmesine katkı sağladı. Başkan Gök, bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan dernek başkanlarına ve engelli çocuklarının ailelerine teşekkür etti.

Isparta Üreten Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Erşah Günaydın, derneklerinin amacının engellileri istihdama kazandırmak olduğunu belirterek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Isparta Nefes Otizm Derneği ve Zirve Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatime Sarıyıldız ise otizmli aileler ve çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu kez kamp etkinliği ile engellilerin kendi başlarına yapamadıkları bir aktiviteyi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Engelliler, Altınkum Plajı'nda 1 gün boyunca kamp yapma fırsatı buldular ve akşam mangal keyfi ile sabah kahvaltısının tadını çıkardılar. Programa katılan engelli aileleri ve çocuklarının mutluluğu ise herkesi duygulandırdı.