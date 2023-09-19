Elma Yevmiye Taban Fiyatı 400 TL Olarak Belirlendi

Isparta Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk, ilgili ziraat odası başkanları, köy muhtarları ve bahçe sahipleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda günlük elma yevmiye taban fiyatını 400 TL olarak belirledi.

Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elma sezonunun bereketli ve kazasız geçmesini temenni ederek, üreticilerin adil bir şekilde gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Elma üreticileri için önemli bir adım olan bu fiyat belirlemesi, sektörün istikrarını koruma amacı taşıyor ve üreticilere destek sağlayarak ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.