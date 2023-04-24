Isparta'da 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor: Okulum Okuyor Şehrim Okuyor

Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor

32 yayınevi, 32 yazar ve binlerce kitap Isparta'da öğrencilerle buluşacak

Isparta'da düzenlenecek 23 Nisan Kitap Günleri'nde pek çok etkinlik yer alacak

Okullar tarafından düzenlenen kermesle afetten etkilenen vatandaşlar yararına destek olunacak.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Kitap Günleri "Okulum Okuyor Şehrim Okuyor" sloganıyla gerçekleştirilecek. 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Spor salonunda beş gün boyunca saat 09.00 ile 19.00 arasında açık kalacak kitap fuarına 32 seçkin yayınevi ve 32 yazar katılım gösterecek. Binlerce kitabın öğrencilerle buluşacağı etkinlikte, ayrıca kukla gösterileri, kum sanatı gösterisi, Hacivat Karagöz orta oyunu gibi birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, afetten etkilenen vatandaşlarımızın yararına okullar tarafından düzenlenen bir kermes de düzenlenecektir.