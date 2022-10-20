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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika ehliyet kararı!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika ehliyet kararı!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.10.2022 02:08
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Son dakika: Eski ehliyetler için kritik karar: Süre 2 yıl daha uzatıldı
Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldığını duyurdu.
 
Son dakika haberi... 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldı.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgeleri'nin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 Nüfus Ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi “… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.
Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır.

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EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.
- Eski ehliyet belgesi
- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
- 1 adet biyometrik fotoğraf,
- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi, Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).
 
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