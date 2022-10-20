Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO), Ali Bahar başkanlığında başlayan değişim süreci, liyakat esasına göre şekillenmeye başladı.Başkan Ali Bahar ve Yönetim Kurulu, ATSO’nun sevk ve idaresindeki en önemli pozisyonlardan biri olan Genel Sekreter görevini, bir hukukçuya emanet etti. ATSO’da 8 yıl boyunca Ticaret Sicil Müdürlüğü, son 3 yılda da Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten Avukat Aslı Şahin Tekin, ATSO’nun yeni Genel Sekreteri oldu. Atama kararı sonrası çok sayıda tebrik mesajı alan Tekin’e, en büyük destek ATSO çalışanlarından geldi.Yeni Genel Sekreterlerini odasında ziyaret eden ATSO personelleri, değişimden duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdi.