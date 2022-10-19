İlimizde Hünnap Hasadı Devam Ediyor

Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen, Gönen'de de yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasadı başladı.Ülkemizde hünnap meyvesi alternatif tıp ve bitkisel tedavi uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. C Vitamini açısından da oldukça zengin bir yapıdadır. Bu faydaları nedeni ile hünnap tercih edilen bir meyve durumundadır. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilmesi nedeniyle Çin'de "hayat şurubu" olarak adlandırılmaktadır.Hünnap meyvesinin hasat sezonu eylül ayı sonunda başlayıp, ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir. Gönen İlçesinde önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafında kısa sürede benimsenerek üretimi giderek artıyor. Ayrıca Isparta ikliminin uygun olması, hastalık ve zararlısının az olması, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması küçük aile işletmeleri için hünnap yetiştiriciliğini avantajlı hale getiriyor.Hünnap meyvesi taze olarak tüketilmekle birlikte, pekmez, sirke, ezme ve hünnap kurusu yapılarak katma değeri artırılmaktadır.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yakından takip edilen hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmaları devam ediyor.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü