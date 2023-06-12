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Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Asgari Ücret Pazarlık Süreci Başlıyor

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Asgari Ücret Pazarlık Süreci Başlıyor
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TİSK Başkanı Akkol, Bakan Işıkhan ile Görüşme Sonrası Açıklama Yaptı:
 "Hızla Üçlü Mutabakatla Süreci Tamamlamak İstiyoruz"
Yarın başlayacak olan asgari ücret pazarlık süreci, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol, asgari ücretin güncellenmesi beklentisinin olduğunu belirtti ve yarınki komisyon çalışmalarını beklediklerini ifade etti. Akkol, sürecin hızla üçlü mutabakatla tamamlanmasını arzuladıklarını ve bayrama girmeden sonuca varılmasını temenni ettiklerini söyledi.
Enflasyonun düşüş trendinde olduğunu ve ara dönem artışı konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Akkol, istihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ve dengeli bir tutarın çalışanın ve işverenin dengesini sağlayacağını belirtti. Konunun hızla ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Akkol ayrıca, işveren desteğinin artırılmasını talep ettiklerini ve devletin bu desteği artırarak vermesinin önemli olduğunu dile getirdi. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması uygulamasının da güncellenerek devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Asgari ücretin başka bir para birimiyle belirlenmediğini vurgulayan Akkol, komisyonun 100'den fazla parametreyi dikkate aldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi para birimi olan Türk Lirası üzerinden değerlendirme yapılacağını söyledi. İyi niyetin olduğunu vurgulayan Akkol, enflasyonun düşüş trendinde olduğu halde ara zam yapılması gerektiği görüşünde olduklarını ifade etti. Çalışanın ve işverenin de dikkate alınacağını belirtti.
Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili sürecin yarın saat 14.00'te başlayacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK heyetlerinin katılacağı belirtildi. Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç'un başkanlık edeceği, basına kapalı bir şekilde gerçekleşeceği ve tarafların görüşlerini dile getirerek güncel ekonomik verileri değerlendireceği aktarıldı.
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