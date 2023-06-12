ISPARTA'DA BEKLENEN YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Isparta il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 13.06.2023 (Salı) günü yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması tahmin edilmektedir. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak vatandaşlarımızın güvenliği için sürekli olarak hava durumu takibini sürdürmekteyiz. Herhangi bir acil durumda yetkililere başvurmanızı önemle hatırlatırız.Dikkatli olmanız ve gerekli önlemleri almanız dileğiyle.