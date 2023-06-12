Ara Zam ile Asgari Ücret Net 11 Bin 58 Lira Olabilir

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak net ücretin 11 bin 58 lira olması bekleniyor. Son 2 yılda yüzde 200 artan asgari ücrete yapılacak ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Toplantıya Türk-İş ve TİSK heyetleri katılacak. Yeni asgari ücrete refah payıyla birlikte yüzde 30 zam önerisi ön plana çıkıyor.

Asgari ücretin 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken, Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşı etkileyecek. Bu zam, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretlere olumlu bir etki yapacak.

Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi gibi birçok gelir ve sosyal destek kalemi de artacak.

Asgari ücrete yapılacak zamın, asgari ücret üzerinde çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor. Toplantıda, güncel ekonomik veriler değerlendirilecek ve taraflar görüşlerini dile getirecek.

Asgari ücret artışı, işverenlerden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Kıdem tazminatı tutarları da artacak ve işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı yükselecek.

Asgari ücretin belirlenmesinde işverenlerin ödediği ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor. Ayrıca, asgari ücretin altında ödeme yapılması da yasal olarak mümkün değil. İşverenlere, belirlenen asgari ücreti ödememe veya eksik ödeme durumunda idari para cezası uygulanıyor.

Asgari ücrete yapılacak zamın ardından maaşların vergi dilimine takılmasını önlemek için vergi düzenlemesi yapılması öngörülüyor. Bu sayede çalışanların gelirleri artırılmaya çalışılacak.

Asgari ücretin belirlenmesinde ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçim şartları, refah payı gibi faktörler dikkate alınıyor.

