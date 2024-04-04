Emlak Vergisi Muafiyeti Emeklileri Sevindirecek



Özet: Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir karar alındı: Emlak vergisinden tamamen muafiyet! İşte, emlak vergisi muafiyeti ile ilgili detaylar.



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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 2023 yılında emekli olanlar için emlak vergisi muafiyeti getiriyor. Bu kararla birlikte, emeklilerin mülkiyetlerine ait emlak vergisi ödemeleri belirli koşulları sağladıkları takdirde tamamen ortadan kalkacak. İşte, emlak vergisi muafiyeti hakkında bilmeniz gerekenler:



1. **Muafiyet Koşulları**: Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşullar arasında, gelirin belirli bir sınırdan fazla olmaması ve hisseli mülkiyet durumunda hisselerin oranı da yer alıyor.



2. **Başvuru Prosedürü**: Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen emeklilerin bağlı bulundukları belediyeye başvurması gerekmektedir. Belediyelere gerekli belgelerle birlikte yapılan başvurular sonucunda muafiyet sağlanmaktadır.



3. **Kiracı Olma Durumu**: Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, kirada oturanlar veya aile üyelerine bedel ödemeksizin kullanılan konutlar da muafiyet kapsamına girebilmektedir.



4. **Gelir Koşulu**: Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için gelir düzeylerinin belirli bir sınırdan düşük olması gerekmektedir. Ayrıca, gelir getiren dükkan, arsa veya arazilere sahip olmak, muafiyet hakkını etkilememektedir.



5. **Yazlık Ev Durumu**: Sürekli ikamet edilen yazlık evler için emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabilmesi için belirli belgelerle sürekli oturulduğunun kanıtlanması gerekmektedir.



Bu kararla birlikte, milyonlarca emeklinin mülkiyetlerine ait emlak vergisi yükü azalacak ve ekonomik anlamda rahat bir nefes alacakları öngörülmektedir.