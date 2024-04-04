Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat!

Özet: Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kiracılar ve ev sahiplerini uyarak, kira ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Bu zorunluluğa uymayanlar her ay için 3.000 TL ceza ile karşılaşabilir.---Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir uyarıda bulundu. Yeni düzenleme gereği, kira ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bu zorunluluğa uymayanlar ciddi cezalarla karşılaşabilirler.İşte, Ozan Bingöl'ün konuyla ilgili paylaştığı detaylar:1. **Yeni Düzenleme ve Cezalar**: Yapılmayan işlemler başına her ay için 3.000 TL ceza uygulanacak. Bu ceza, hem ev sahibine hem de kiracıya ayrı ayrı kesilecektir.2. **Maliye Denetimi**: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi için mülk sahipleri detaylı bir şekilde incelenecek. Fiili kontroller ve adres tespitleri ile kiraların takibi sağlanacaktır.3. **Banka veya PTT Üzerinden Ödeme Zorunluluğu**: Kiraların 500 TL ve üzerinde olanları banka veya PTT aracılığıyla ödenmelidir. Bu kurala uymayanlar cezai işlemle karşılaşabilirler.4. **Vergi Dairesine Beyan**: Ev sahipleri, kira beyanlarını vergi dairelerine 1-31 Mart arasında yapmalıdır. Bu süreçte kayıtlı olmayan kiraların tespiti önemlidir.5. **Önemli Hatırlatma**: Kiraların banka aracılığıyla ödenmesi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemlidir. Bu uygulama, vergi denetimi ve doğru beyanın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır.6. **Ceza Uygulanmayacak Durumlar**: Belirli koşullarda elden yapılan ödemeler cezaya tabi olmayabilir. Ancak, bu durumların yasal zeminde değerlendirilmesi gerekmektedir.Ev sahipleri ve kiracılar, yeni düzenlemelere dikkat etmeli ve gereken işlemleri zamanında yerine getirmelidirler. Aksi halde ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.