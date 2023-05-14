Isparta: Gül Bahçesi ve Popüler Turizm Merkezi

Isparta, son yıllarda Türkiye'nin popüler turizm merkezleri arasında yerini aldı. Şehir, toplam 101 konaklama tesisiyle misafirlerine toplam 2744 oda ve 5627 yatak kapasitesi sunuyor. Davraz Kayak Merkezi'yle ünlü olan Isparta, kayak sezonunun ardından şimdi de gül ve lavanta sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Mayıs ayıyla birlikte açılan gül bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Isparta Hotel Altuğ'un müdürü Özgür Kızılkaya, bu yıl gül ve lavanta sezonunda rekor turist beklediklerini ifade etti. Ancak Kızılkaya, Isparta esnafının yıllardır asker ve öğrenciye dayalı ticaret yaparak zarar gördüğünü belirtti. Pandemi sürecinde de bu ticaret zihniyetinin zararı açıkça görüldü. Kızılkaya, Isparta esnafının farklı sektörlere yönelerek güçlenmesi gerektiğini savundu.

Konaklama sektöründe de sorunlar yaşandığını söyleyen Kızılkaya, zincir otellerin şehir oteli fiyatlarına oda satışı yaptığını, internet satış fiyatlarının otele varılınca yarı fiyatına düştüğünü ve diğer otellerin de buna uyarak fiyatları düşürdüğünü dile getirdi. Ancak Kızılkaya, kaliteli hizmet ve uygun fiyatın bir arada olamayacağını savunarak meslektaşlarını daha duyarlı olmaya davet etti.

Isparta'nın ucuz konaklama fiyatlarıyla da öne çıktığını belirten Kızılkaya, konaklama sektöründeki yetkililerin bu durumu iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Isparta'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğu ve doğal güzellikleriyle dikkat çektiği bir gerçek. Ancak, ticaret zihniyetinin değişmesi ve sektörlerin çeşitlendirilmesi gerektiği konuları da göz ardı edilmemeli. Konaklama sektörü de kaliteli hizmet ve uygun fiyat dengesini sağlamak için çaba göstermeli. Isparta'nın turizmdeki başarısı, bu konuların başarıyla çözülmesiyle daha da artacaktır.



Kaynak;Şükrü Altuğ