AİLE KULÜBÜ YILSONU SERGİSİ MİGROS'TA AÇILDI

Sosyal sorumluluk projesinin sonuçları sergilenmeye başlandı.

Migros Aile Kulübü, Isparta'da 2 yıldır hizmet veriyor.

Migros ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 10 Adet kurs açıldı, kulübün yaklaşık 3 bin 500 üyesi bulunuyor.

Aile Kulübü Sorumlusu Dilara Başyiğit, Plates, ebru, Geleneksel Türk Mutfağı, pastacılık, ahşap boyama başta olmak üzere pek çok kurs açıldığını, çocuklara yönelik de etkinlikler yapıldığını anlattı.

Centrum Garden'da yapılan sergi açılışına Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Özcan, Müdür Yardımcısı Abdullah Uygun, Migros Mağaza Müdürü Mevlüt Çelik ve kurs hocaları ile kursiyerler katıldı.