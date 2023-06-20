Üniversitemiz Isparta MYO Mezunu Öner Koyuncu, Michelin Yıldızına Ulaştı

İsparta MYO Uygulama Mutfağından Çıkan Şef Öner Koyuncu, Dubai'deki RÜYA Restaurant ile Michelin Yıldızını KazandıÜniversitemiz Isparta Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü mezunu Öner Koyuncu, yıllar süren çabalarının ardından dünyaca ünlü "MICHELIN 2023/1" Yıldızı'na layık görüldü.Michelin Yıldızı, dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biridir ve sadece olağanüstü yemekler sunan restoranlara verilir. Öner Koyuncu, Dubai'de bulunan RÜYA Restaurant'ta gösterdiği kalite ve ustalık ile MICHELIN Yıldızı'nı taşıma hakkını elde etti. Dubai'de 2 binin üzerinde restoranın bulunduğu bir ortamda bu başarıya ulaşmak oldukça önemli bir başarıdır.MICHELIN Yıldızı'nın verilmesinde beş kriter dikkate alınır: malzemelerin kalitesi, lezzetlerin uyumu, pişirme tekniklerine hakimiyet, şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık. Bu kriterler göz önünde bulundurularak sadece dünya genelinde 480 restorana MICHELIN Yıldızı verilmektedir.Üniversitemiz Isparta Meslek Yüksekokulu mezunu Öner Koyuncu'nun MICHELIN 2023/1 Yıldızı'na ulaşmasından dolayı kendisini gönülden kutluyoruz. Başarılı kariyerinin devamını dilerken, bu başarının aynı zamanda Üniversitemiz Aşçılık Bölümü'nün kalitesini de bir kez daha gösterdiğini gururla belirtiyoruz.