 Isparta 32 Spor'a Ferah Kebap Sahibinden Vefa Ziyareti

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, maddi ve manevi desteklerle ayakta durmaya devam ediyor. Bu kez Pembe-yeşil takımı destekleyen Ferah Kebap Sahibi Nuri Parlar, kulübü ziyaret ederek yönetim ekibine vefa ziyaretinde bulundu.Isparta 32 Spor'un maddi kaynak ihtiyaçlarına destek olan ve takımın yanında olan Nuri Parlar, kulüp yöneticileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyaret sırasında kulüp yönetimi, Parlar'a teşekkür etti ve desteklerinden dolayı minnettarlık dileklerini iletti.Spor kulüplerine sağlanan maddi destekler, yerel işletmelerin ve bireylerin katkılarıyla büyük bir önem taşır. Isparta 32 Spor'un sıkı takipçilerinden biri olan Nuri Parlar, takımın başarısı için ellerinden gelen desteği sunmaya devam ediyor. Kulüp, bu tür vefa ziyaretlerini sık sık gerçekleştirerek destek verenleri unutmadığını gösteriyor.