Isparta'da Sandık Başına Gidiliyor: 328 Bin 107 Seçmen Kararını Verecek

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerini belirlemek için yarın sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gidecek. Isparta'da ise 328 bin 107 seçmen, bin 83 sandıkta oy kullanacak.

Seçim çalışmalarını tamamlayan siyasi partiler, artık kararı millete bıraktı. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00 olduğunda sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacaklar.

Oy kullanmak isteyen seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeren resimli ve resmi nitelikteki belgelerle oy kullanabilecekler.

Isparta il genelinde toplam bin 83 sandıkta oy kullanılacak ve seçmen sayısı 328 bin 107. Kent merkezinde bulunan 190 bin 160 seçmen en yüksek sayıya sahipken, Yalvaç ilçesinde bin 947 seçmen en az sayıya sahip. İl genelinde diğer ilçelerdeki seçmen sayıları da sırasıyla şu şekildedir: Yalvaç 34.715, Eğirdir 23.666, Şarkikaraağaç 19.556, Gelendost 11.838, Keçiborlu 11.201, Senirkent 8.553, Sütçüler 8.217, Gönen 5.633, Atabey 4.214, Uluborlu 4.474, Aksu 3.480 ve Yenişarbademli 1.947.

Seçmenler, tercihlerini cumhurbaşkanı ve milletvekillerine yönelik iki ayrı oy pusulasıyla yapacaklar. Bu iki oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacaklar. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adları yer alacak.

Isparta Haberi olarak, yarın gerçekleştirilecek olan seçimlere dikkat çekmek ve Isparta'daki seçmenlerin katılımını teşvik etmek amacıyla bu haberi paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza oy kullanma hakkını kullanmalarını hatırlatır, demokratik sürecin önemine vurgu yaparız.