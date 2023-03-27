Isparta ve Bölgemizde önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı bir hava etkisi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerine göre, 28 Mart Salı günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, bölge geneline yayılacak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerde 3 ila 5, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması ve iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşmesi tahmin ediliyor.Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın Salı günü güney, Çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava, etkili kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor. Ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteorolojik rapor ve uyarıların dikkatle takip edilmesi öneriliyor.