

İşte son dakika haberimiz: Gelecek Partisi Isparta milletvekili adayı Nadir Öngören, hafta sonu Gönen ve Keçiborlu ilçeleri ile Lavanta Köyü Kuyucak'ta gezi ve incelemelerde bulundu.

Öngören, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceledi ve çiftçilerle bir araya geldi. Lavanta Köyü Kuyucak'ta ise lavanta üretim alanlarını gezdi ve köylülerle sohbet etti.

Aday, ziyaretleri sırasında bölge halkının sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunmak için çalışacağını belirtti.

Gelecek Partisi Isparta milletvekili adayı Nadir Öngören'in bu gezi ve incelemeleri, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Bölgedeki vatandaşlar, adayın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi.