Yazılı Kanyon: Doğanın Eşsiz Güzelliklerine Sahip Tabiat Parkı

Bizans Dönemine Ait Yazıtları ile Tarihi Önem Arz Eden Yazılı Kanyon

Yazılı Kanyon'un Tarihi "Kral Yolu" ile İlişkisi

Yazılı Kanyon'da Doğa Yürüyüşü ve Kamp Keyfi

Yazılı Kanyon: Yılın Her Mevsimi Görülmeye Değer Güzellikte

Sütçüler İlçesi'nde doğanın sunduğu güzellikler arasında yer alan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile göz kamaştırıyor. 600 hektarlık bir alanı kapsayan parkta Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazıtlar bulunuyor.Kanyonun yan duvarlarındaki yazıtlar nedeniyle "Yazılı Kanyon" olarak anılan bu doğal güzellik, derinliği 100 ile 400 metre arasında değişen büyüleyici bir yapıya sahip. Tarihi "Kral Yolu"nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi bir öneme sahip. Aziz Paul, Perge'den Pisidia Antiokheia'ya giderken bu kanyondan geçmişti.1989 yılında tabiat parkı olarak tescil edilen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer haline geldi. Park alanı içinde halkın dinlenmesine uygun kamp alanı da bulunuyor.Siz de doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşamak isterseniz, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz.Tabiatın her mevsimde farklı bir güzellik sunabileceğinin bir örneği olarak, Yazılı Kanyon bu mevsimde de görülmeye değer güzellikte. Sütçüler İlçesi’ne 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kapsıyor ve harika bir yürüyüş parkuruna sahip. Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunuyor. Bu yazıtlar nedeniyle kanyona “Yazılı Kanyon” denilmiştir. Kanyonun derinliği 100 ile 400 metre arasında değişiyor. Çandır Köyü hudutları içerisinde kalan park, 1989 yılında tabiat parkı olarak tescil edilmiştir.Tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile seyrine doyum olmayan eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin sürekli ziyaret ettiği bir yerdir. Tarihi “Kral Yolu”nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi önem arz etmektedir. Aziz Paul, Perge'den Pisidia Antiokheia’ya giderken bu kanyondan geçmiştir. Kanyon girişinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafeterya bulunmaktadır. Park alanı içerisinde, halkın dinlenmesine uygun kamp alanı da mevcuttur.