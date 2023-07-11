(Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artarak Mevsim Normalleri Üzerine Çıkacak!)
Başlama Zamanı : 11.07.2023 12:00 TSİ
Bitiş Zamanı :16.07.2023 16:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2023 Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. (Antalya : 37-43 °C, Muğla : 36-40 °C , Isparta 33-35 °C. Burdur 35-37 °C)
Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
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METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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