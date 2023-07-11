METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

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Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2023 Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. (Antalya : 37-43 °C, Muğla : 36-40 °C , Isparta 33-35 °C. Burdur 35-37 °C)Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜTel: 0 242 330 30 75 Faks: 0 242 248 92 74