Vali Baruş, Isparta'da Yangın Tehlikesiyle Mücadele İçin Tedbirleri Gözlemledi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler ilçesi Çandır Orman İşletme Şefliği'nde ve Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde gerçekleştirdiği incelemelerle, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde denetledi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan yangın riskinin bulunduğu bölgede, Vali Baruş, Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve çalışanlarıyla bir araya gelerek bilgi aldı.İncelemelerine Çandır Orman İşletme Şefliği'nde başlayan Vali Baruş, ardından 1864 rakımlı Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'ne geçti. Bu kulede, 7/24 esasıyla yangın gözetlemesi yapıldığını gözlemleyen Vali Baruş, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Personelin özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Baruş, kolaylıklar dileyerek takdirlerini iletti.Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulandığı ve yerinde denetlendiği bu ziyaret, Isparta'da ormanların ve doğal güzelliklerin korunması için gösterilen çabanın bir göstergesi oldu. Vali Baruş'un bizzat sahada yapılan denetlemeleri ve çalışanlarla bir araya gelmesi, yangınla mücadeledeki kararlılığı ve öneminin altını çizdi.Isparta'da orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi, yangın riskinin minimize edilmesi ve doğal kaynakların korunması için gösterilen çabalara olan destek, Vali Baruş'un liderliği ve vatandaşların bilinçli katılımıyla mümkün olmaktadır. Ormanların ve doğal güzelliklerin korunması, sadece bölgenin değil, aynı zamanda ülkenin genel çevre bilincine ve gelecek nesillere duyulan sorumluluğa da önemli bir katkıdır.