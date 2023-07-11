Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca: Yeni Sezona İyi Bir Başlangıç Yapmak İstiyoruzIsparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Davraz Turizm Merkezi'nde başladı. Isparta 32 Spor, 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek. İlk antrenmanlarında takımlarını yalnız bırakmayan Isparta Valisi Aydın Baruş, Davraz'da bulunan takımı ziyaret ederek başarılar diledi.Davraz Kayak Merkezi, kış turizminin popüler merkezlerinden biri olmasının yanı sıra yüksek rakımı ve spor tesisleriyle yüksek rakımlı kamp merkezi olarak hizmet vermektedir. Isparta 32 Spor, şehrin yakınında bulunan bu kamp merkezinden yararlanmak ve 2023-2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak için tercihini Davraz Turizm Merkezi'nden yana kullandı. 10 gün sürecek kamp boyunca takım, West Davraz Hotel'de konaklayacak ve günde çift antrenman yapacak.Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca, yüksek rakımdan faydalanarak yeni sezon için iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, bu kamp imkanını sağlayan herkese teşekkür etti.Vali Baruş, Isparta 32 Spor'un yeni sezonda daha iyi başarılar elde etmesi için her zaman takımlarını destekleyeceklerini ve Isparta halkını da takıma destek olmaya davet etti. Vali Baruş, "Daha iyi bir sezon geçirerek ligi iyi bir dereceyle tamamlamak istiyoruz. Ispartaspor her zaman bizim için önemli bir değerdir. Hem Isparta'nın tanıtımı hem de sporun gençlere yayılması açısından son derece önemlidir" dedi.Vali Baruş, Isparta 32 Spor oyuncularıyla tek tek tanıştı ve takım yöneticileri, teknik heyet ve oyuncuları için yeni sezon için başarı dileklerini iletti.Daha sonra Vali Baruş, kayak merkezinde bulunan gül bahçesinde çalışanlara yardım ederek bir süre gül topladı.