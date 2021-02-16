(ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62-
Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİ
METEOROLOJİK UYARI
(İSPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)
Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62-74 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİK UYARI
(İSPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)
Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62-74 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.