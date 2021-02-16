(ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62- 74 km/saat ) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİ





METEOROLOJİK UYARI(İSPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62-74 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİK UYARI(İSPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)Başlama /amanı : 16.02.2021 00:00 TSİ Bitiş /amanı : 18.02.2021 06:00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (16.02.2021 Salı) etkili olmaya başlayacak rüzgar. İsparta il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(62-74 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.