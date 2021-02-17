BAŞKAN VELİ GÖK ESNAF ODALARI BAŞKANLARINI DİNLEDİ.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK İlçemizde faaliyet gösteren meslek odaları başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dün saat 15.00’de başkanlık makamında Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat YALKIN, Eğirdir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf ÖNGÜN, Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman SARDIDOĞAN ve Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi TAKIR ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıda Meslek Odaları Başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Veli GÖK, İlçemize kazandırılan ve bundan sonra faaliyete geçecek yatırım planları hakkında oda başkanlarına bilgiler verdi. Pandemi sürecinde ve sonrasında yapılması planlanan çalışmalar ve tedbirler ele alındı. Esnaflarımız açısından nakliye, zirai sektör, mevcut üretim ve kalan stokların pazarlama konuları ile esnaflarımızın ekonomik kaynakları ile ilgili tüm sıkıntılar değerlendirildi.

İlçemizde faaliyet gösteren meslek odaları başkanlarına teşekkür eden Başkan Veli GÖK’e oda başkanları da teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

(BELEDİYE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

