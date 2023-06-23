Çeyrek altın: 2400 TL

Ons altın: 1914 dolar

22 Ayar bilezik: 1.404 TL

Cumhuriyet altını: 10,025 TL

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 ay sonra politika faizini yükseltmesinin ardından dolar, euro ve altın değerlerinde rekor seviyeler görüldü. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e çıkarması, piyasalarda büyük bir etki yarattı.Dolar/TL kuru, faiz kararı öncesinde 23,55 seviyelerindeyken, faiz artışının ardından 24,88 TL'ye yükselerek yeni bir rekor kırdı. Benzer şekilde Euro/TL kuru da 25,88 seviyelerinde işlem görerek 27,26 TL seviyesini gördü.Altın fiyatları da faiz kararı sonrası etkilenerek yükselişe geçti. Gram altın, doların yükselmesiyle birlikte 1531,58 TL seviyesine ulaştı. Diğer altın türlerinde ise şu anki durum şöyledir:Merkez Bankası'nın faiz kararı, finansal piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratmış durumda. Dolar, euro ve altın gibi değerli metallerdeki rekor seviyeler, ekonomi ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler ve güncel fiyatlar, piyasaların seyrine bağlı olarak değişebilir.