





Isparta'nın Itso ekonomi kampüsünde meydana gelen feci bir kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazada, Kara Havacılık Okulu'nda görevli olan bir kişi ve eşi olmak üzere toplamda 2 kişi zarar gördü.Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara derhal müdahalede bulunarak ilk yardımı gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazanın yaşandığı Itso ekonomi kampüsü, Isparta'nın önemli bir eğitim merkezi olarak bilinmektedir. Kara Havacılık Okulu da kampüs içerisinde faaliyet göstermektedir. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkililerden açıklama beklenmektedir.Olayın ardından, kampüs ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılmış olup, olayın etkisiyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Kamuoyu, kazada yaralanan kişilerin sağlık durumunu yakından takip etmekte ve geçmiş olsun dileklerini iletmektedir.Gelişmeler yaşandıkça ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberimiz güncellenecektir.