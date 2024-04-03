Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber: Kallavi Zam Geliyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kötü haber geldi: Yüzde 75'e varan zam yarından itibaren başlıyor.

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte, HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) alt limit fiyatları yeniden güncelleniyor ve bu güncellemeyle birlikte ücretlerde yüzde 75'e varan bir artış yaşanacak.

Halk TV'nin haberine göre, bankalar müşterilerine gönderdikleri mesajlarla bu artışın yarından itibaren uygulanacağını bildirdiler.

3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla, HGS ücretleri 175 TL'ye kadar yükselecek ve otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak belirlenecek.

Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan iktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, seçim sonrası beklenen olumsuz senaryolar hakkında uyarılarda bulundu. Kozanoğlu'na göre, ertelenen zamlar gündeme gelecek ve elektrik ile doğal gaz zamları beklenildiği gibi artacak. Ayrıca, kredi kartlarına yönelik olumsuzluklar da yaşanabilir.

HGS, araçların plakalarını tanıyarak otoyol ve köprü geçişlerinde otomatik olarak ücret tahsil eden bir sistemdir. Bu sistem sürücülere zaman kazandırırken, trafik yoğunluğunu azaltır. HGS ürünleri, PTT şubeleri, bankalar veya internet üzerinden temin edilebilir ve bakiye yükleme işlemleri de aynı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir.

HGS alt limiti, HGS ürününün bakiyesinin belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda otomatik olarak yükleme yapılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu sayede, sürücüler otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği nedeniyle ceza almazlar. HGS alt limiti, HGS ürününün sınıfına ve temin edildiği bankaya göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, PTT’den temin edilen HGS ürünlerinde alt limit 30 TL olarak belirlenmiştir.