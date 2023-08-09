Isparta Emniyeti'nden Suçlularla Etkin Mücadele

Isparta Emniyet Müdürlüğü: Şehir Drone Gözlemi Altında!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kentteki güvenlik tedbirlerine ve suçla mücadeleye dikkat çekmek adına etkileyici bir video paylaştı. Video, suçlulara ve potansiyel suç işleyenlere yönelik caydırıcı bir mesaj taşıyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı bu video, kentin her köşesinde ve anında gözlem altında olduklarını vurguluyor. Gece gündüz demeden, her noktayı kapsayan drone kontrolleriyle güvenlik sağlama çabasının altı çiziliyor. Bu girişim, Isparta'nın halkının ve ziyaretçilerinin güvende olmasını sağlama amacı taşıyor.

Emniyet Müdürlüğü'nün bu video paylaşımı, suçla mücadelede teknolojik yeniliklerin etkin bir şekilde kullanıldığını ve güvenlik güçlerinin şehirde her an hazır olduğunu gösteriyor. Bu tür girişimler, toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gece gündüz demeden, tüm bölgeleri kapsayan drone kontrolleri ile güvenlik sağlama faaliyetleri vurgulanıyor. Bu girişim, sadece Isparta halkının değil, aynı zamanda ziyaretçilerin de güvende olmasına yönelik bir taahhütü yansıtıyor.

Aynı zamanda, Yunus Ekibinin şehirdeki her köşede görev yaptığını ve vatandaşların güvenliği için hazır olduğunu da belirtiyor.



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