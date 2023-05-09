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MEMUR SEN İL DİVAN TOPLANTISI’na Ali YILDIZ GELİYOR

Memur-SenIsparta İl Divan Toplantısı Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın katılımları ile 07.05.2023 tarihi saat 10.30 da Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Memur-Sen İl Divan Toplantısı; Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Diyanet Sen Genel Başkan Vekili Neslibey Özkan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Yaklaşık Bin kişinin katılacağı toplantı kahvaltılı olarak saat 10.30’da başlayacaktır. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

