"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı bağlama işlemleri nisanda tamamlanan sigortalı ve hak sahiplerinin bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan kişilerin bayram ikramiyeleri 9 Mayıs tarihinde ödenecek.

SGK'nın duyurusuna göre, nisanda emekli maaşı bağlama işlemi tamamlanan ve aylık ödemeleri başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan emekliler, bayram ikramiyelerini 9 Mayıs'ta alacaklar. Bu açıklama, emekli vatandaşların bayram öncesi mali kaygılarını hafifletmeyi hedefliyor.

SGK'nın bu kararıyla birlikte, emekli olanların bayram ikramiyelerinin ödeme süreci belirlenmiş oldu. Emekli maaşı bağlama işlemi tamamlanan kişiler, 9 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklarını göz önünde bulundurarak, bayram öncesi maddi planlamalarını yapabilecekler."