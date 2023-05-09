BASIN DUYURUSU 08.05.2023

İlimiz nüfusuna kayıtlı J.Uzm.Onb. Oğuzhan KABAYEL görevli olduğu Nevşehir JAKEM Komutanlığı nizamiyesi önünde 07 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur.

Şehidimizin naaşı 08 Mayıs 2023 Pazartesi günü (bugün) kılınacak ikindi namazını müteakip saat 17.15’de Isparta Valiliği önünde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Isparta Şehitliği’ne defnedilecektir.