​ Memur Sen Heyeti Isparta İl Emniyet Müdürü Koçak'ı Ziyaret Etti

Sendika Temsilcileri ve İl Emniyet Müdürü Arasında İlgili ZiyaretMemur Sen ve bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ve komisyon başkanları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'a ziyarette bulundu.Memur Sen Isparta İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim Bir Sen Isparta Şube Başkanı Selami Kılıç, Emniyet Müdürü Koçak'ın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.