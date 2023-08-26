A-Life Davraz Projesi: Isparta'da Doğanın İçinde Lüks Yaşam

A-Life Davraz Projesi: Doğanın İçinde Lüks Yaşam

A-Life Davraz Projesi, Davraz Dağı'nın eteklerinde yer alan lüks konut villalarından oluşan bir yatırım fırsatı sunuyor.

Yatırım ve Tatil Bir Arada

Mega tarafından bölgesel taş ve ahşap ile inşa edilen A-Life Davraz 1. Etabı, bu sezon hazır hale gelmek üzere hızla ilerliyor. A-Life Davraz, Akdeniz'e en yakın konumda yer alan Davraz Dağı'nın eteklerinde 25 adet A-Frame villadan oluşan bir proje olarak dikkat çekiyor. Isparta sınırları içerisinde yer alan bu proje, hem yatırım hem de lüks bir tatil deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Konum ve İmkanlar

Davraz Dağı, 2635 metre yüksekliği ile Göller Yöresi'nde bulunuyor. Bölgenin doğa sporlarına uygun coğrafi özellikleri, kayak, snowboard, yamaç paraşütü gibi aktivitelerin yanı sıra yürüyüş, tırmanış ve bisiklet gibi etkinliklere de olanak tanıyor. Ayrıca, yakınlığı ile dikkat çeken Antalya'ya sadece 60 dakikalık mesafede bulunan Isparta, aktif bir şehir yaşamı sunuyor.

Profesyonel Yönetim ve Yatırım Fırsatı

A-Life Davraz Projesi, sahip olduğunuz villanın bakımı, güvenliği, kiralama işlemleri ve daha fazlası için profesyonel bir yönetim anlayışı sunuyor. Hem kendi kullanımınız için hem de yatırım amaçlı olarak villanızı değerlendirebileceğiniz bu projede, yatırımınızı güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca, bölgedeki turizm ivmesi ve konum avantajı sayesinde kira garantili yatırım fırsatı da sunuluyor.

İletişim ve Detaylar

A-Life Davraz Projesi hakkında daha fazla bilgi almak veya iletişime geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Adres: Çobanisa Köyü / Merkez / Isparta

Satış Ofisi: Modernevler Mah. 3102 Sokak No:61 Merkez / Isparta

İletişim: 0246 212 12 22 - 0530 522 32 32