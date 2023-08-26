Gül Küçük Sanayi Sitesinde Detaylı Temizlik: Belediye Çalışmalarını Sürdürüyor

Isparta Belediyesi, Sanayi Sitelerinde Temizlik Çalışmalarını Devam Ettiriyor

Isparta Belediyesi, mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra sanayi sitelerinde de düzenli temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni Sanayi Sitesi'nden sonra Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Talimatıyla Temizlik Faaliyetleri

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in direktifleri doğrultusunda, Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde detaylı temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerden ara sokaklara kadar geniş bir alanda çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda otlar biçildi, yollar süpürge araçlarıyla temizlendi ve sabunlu suyla yıkandı. Aynı zamanda, uçkunla mücadele için ilaçlama yapıldı.

Atıkların Temizlenmesi ve Atık Yönetimi

Temizlik faaliyetleri kapsamında Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde biriken kum, çamur ve diğer atıkların yanı sıra ticarethanelerden çıkan sanayi atıkları da kamyonlarla toplanarak kaldırıldı. Bu sayede çevre temizliği ve sağlığın korunması hedeflendi.

Kooperatif Başkanı Teşekkürlerini Sundu

Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, belediye tarafından sürekli olarak sanayi sitesi içerisinde rutin temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sanayiye ilgi gösterdiğini, düzenli olarak site ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve esnaf toplantıları düzenlediğini ifade etti. Boyacı, yapılan temizlik çalışmaları ve destekler için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, esnafın dilek ve temennilerinin iletilmesine aracılık etti.