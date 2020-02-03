Eğirdir Belediyesi bülteni

‘HER ŞEY BİZİMLE BAŞLAR’

BUGÜNKÜ NİYETİNİZ, YARINKİ KADERİNİZDİR

Mehmet Baki ÖZTÜRK BelediyeMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK dün Eğirdir’e geldi. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden ÖZTÜRK, Akpınar ve Elektrikli Tekne turuna katılarak Eğirdir’e hayran kaldı.Eğirdir Belediyesi Personeli ile saat 15.00’de Eğirdir Kervansaray Düğün Salonunda buluşan konuşmacı Mehmet Baki ÖZTÜRK ‘Vatandaş Memnuniyeti Eksenli İletişim Becerileri’ konulu konferans verdi. Konferansa Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Belediye Meclisi Üyelerimiz, Belediye Birim Müdürlerimiz ve Belediye Personelimizin tamamı katıldı.Yaptığı konuşmalarla Eğirdir Belediyesi Personeline şevk ve güç veren konuşmacı Mehmet Baki ÖZTÜRK verdiği örnekler ve tecrübeleri anlattı. Belediye personelinin işini zevkle, neşeyle yapması gerektiğini bu şekilde davrandıklarında halkında memnun ve mutlu olacağını belirtti. ‘Her Şey Bizimle Başlar’ sloganı ile konferansını sürdüren ÖZTÜRK, Mimar Sinan’ın taş işçisinin hikayesini anlattı, torunlarımıza ‘ben ölüp gitsem bile bu dünyadan bir eser bırakmak için taşı yontuyorum, ben öldükten sonra benim dedemin bu eserde emeği var’ dedirtmeliyiz diyerek büyük alkış aldı.Kişinin hayata bakış açısının tüm insanlığa yansıdığını aktaran ÖZTÜRK “Dünyada oluşan olumlu veya olumsuz fotoğrafta hepimizin katkısı var. Hayatta her şey sizinle başlar. Bugünkü niyetiniz, yarınki kaderinizdir. Bu toplumu değiştirecek ve dönüştürecek olan sizlersiniz” diye konuştu.Belediye Başkanının tek başına başarılı olamayacağını bütün birim müdürleri, ekibi ve işçisiyle başarıya ulaşacağını anlatan ÖZTÜRK, hepinizin bir amacı var Eğirdir’e hizmet etmek ve Eğirdir’e bir eser bırakmak. Yapacağınız çalışmalarla torunlarınıza bir eser bırakacak ve bu eserlerle anılacaksınız, diyerek seminerini çarpıcı örnekler ve uygulamalarla sürdüren ÖZTÜRK sizlerin yaptığı çalışmalardan sonra en son Başkanınız son noktayı koyacak ve başarı sizlerle başlayacak, yani ‘HER ŞEY SİZİNLE BAŞLAYACAK’ dedi.Eğirdir Belediyesi Personelinin seminer sonuna kadar programa ilgi göstermesi konuşmacı Mehmet Baki ÖZTÜRK’ü sevindirdi.Program sonunda konuşan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK; ‘Hayatta bilginin sınırı hiçbir zaman yok, ben bizleri kırmayarak Ankara’dan gelerek bizlere bu bilgileri veren Mehmet Baki ÖZTÜRK hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu tatil gününde fedakarlık yaparak buraya gelerek seminere katılan tüm personelime teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin, Eğirdir’imize güzel ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin’ dedi.Program sonunda konuşmacı Mehmet Baki ÖZTÜRK’e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdimi gerçekleşti.