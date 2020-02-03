Son Dakika: Esad rejimi Türk askerine saldırdı! Acı haber: Çok sayıda şehit ve yaralı asker var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'de Esad rejimi güçlerince yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Saldırı sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırtına obüsleriyle, gerek F-16'larla belirlenen noktalar vuruluyor. 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirildi" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Esad rejimi unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."



CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ukrayna ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saldırıda 9 askerimiz de 1'i ağır olmak üzere yaralandı. Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların da cevabını misliyle vermiş durumda. Çok farklı şekilde gerek Fırtına obüsleriyle, gerek F-16'larla belirlenen noktalar vuruluyor. Yürüttüğümüz operasyonları sürdürmekte kararlıyız. Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok. Rus yetkili makamlara da 'Muhatabımız siz değil, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz'." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: BU SALDIRININ HESABI SORULACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.



Saldırı sonrası yaptığı açıklamada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" diye yazdı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İdlib'te şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız için şifalar diliyoruz. Kahraman askerlerimize rejim unsurları tarafından yapılan bu hain saldırıya cevap verildi ve verilmeye devam edilecek. Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir" ifadelerini kullandı.



MHP'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan mesajda, "İdlip'te rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz Şehit, 9 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz..." denildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "İdlib'de meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim" paylaşımda bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, "İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet de, "İdlib'te rejim tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan 9 askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

