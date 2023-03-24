Isparta'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, depremsellik değerlendirmeleri sonrasında yapılan güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi ile İngilizce Sınıfını hizmete açtı. İngilizce sınıfında, keçeden yapılmış mıknatıslı eğitim materyalleri kullanılıyor ve 25 set bulunuyor. Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi ise 11 farklı akıl ve zekâ oyunundan oluşan toplam 27 oyunla öğrencilere eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sunacak imkanları da okulların hizmetine açmaya devam ediyor.