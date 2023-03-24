Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, VakıfBank ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Bilim Sanat Merkezleri Projesi kapsamında 525 bin TL yatırım desteği aldı. Bu desteğin sonucunda, yapay zeka atölyesi kurulan merkezde özel yetenekli öğrenciler, etkinlik ve proje tabanlı destek eğitim hizmeti alacaklar. Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam zamanlı alternatif modellere ihtiyaç duyulması nedeniyle yapay zeka atölyesi kurulumunu gerçekleştirdi.