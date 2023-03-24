Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitimin Niteliğini Geliştirme Programı çerçevesinde Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul müdürü, İngilizce öğretmeni ve 10 öğrenci, Başkan Başdeğirmen ile makamında bir okuma etkinliği gerçekleştirdi.Başkan Başdeğirmen, öğrencilerle birlikte Yazar Abdullah Yıldız’ın kaleme almış olduğu Yusuf’un Üç Gömleği kitabını okudu. Kitabın sayfa olarak küçük olduğunu ancak içeriğinde çok büyük anlamlar barındırdığına değinen Okul Müdürü İdris Sezgin, Belediye Başkanı Başdeğirmen’in eğitim konusunda verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.İngilizce Öğretmeni Şadiye Yasemin Eral, öğrencilerin kitap okumayı sevdiklerini belirterek öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. Okul müdürü İdris Sezgin de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eğitime olan desteğine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.