Altın İthalatına İlişkin Düzenleme Müjdesi Geldi!

Altın yatırımcıları için sevindirici haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektör temsilcilerine altın ithalatında düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Türk lirasındaki dalgalanmalar ve enflasyonun uzun süreli yüksek seyri, bireysel yatırımcıları ve şirketleri altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapmaya yönlendirdi. Bu durumu göz önünde bulunduran Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıl altın ithalatını kısıtlayıcı önlemler almıştı. Ancak bu kararlar altın sektöründe arz sorunlarına yol açtı.

Mehmet Şimşek, sektör temsilcilerine yaptığı açıklamada, altın ithalatına ilişkin kısıtlamalarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, altın piyasasında normalleşme adımlarının yakın zamanda atılacağını duyurdu. Bu müjde üzerine kuyumculuk ve mücevherat sektörü temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi.

İthalat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte fiziki altın piyasasında fiyatların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği gösterge kuruyla uyumlu hale geleceği vurgulandı. Bu düzenlemenin altın yatırımcılarını ve sektörü olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.