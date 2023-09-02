MEB'den Şaşırtıcı Karar! Okula Girişte Yepyeni Kısıtlamalar Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda yöneticilerle bir araya geldi ve eğitim sistemiyle ilgili önemli kararlar açıkladı.

Bakan Tekin, öğretmenler ve veliler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve alınacak tedbirler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle deprem bölgesinde bulunan 11 ildeki öğrencilere yönelik özel bir vurgu yapan Bakan Tekin, barınma sorunları olan öğrencilerin bu konuyu yetkililere iletmeleri gerektiğini belirtti.

Öğrenciler ve Veliler İçin Dikkate Değer Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul içinde cep telefonu kullanmalarını ve sınıflara sokmalarını engellemek için önlemler alacak. Ayrıca, öğrencilerin okul dışında sosyal medya kullanımını sınırlamak amacıyla ödev veya benzeri bilgilendirmelerle ilgili düzenlemeler yapılacak. Bakan Tekin, cep telefonlarının sınıflarda bulunmasının doğru olmadığını ifade etti.

Okulların Hazırlıkları ve Öğretmenlerin Yeni Uygulamaları

Öğretmenlerin derslerde beyaz önlük giymesine yönelik uygulama hakkında Bakan Tekin, bu uygulamanın zorunlu olmadığını ve sadece öğretmenlere teşvik amacı taşıdığını açıkladı. Ayrıca, okullardaki onarım çalışmaları ve diğer konular gözden geçirilerek, okulların 11 Eylül tarihinde hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.