Başkan Şahin, TOBB Hayvancılık Kurulu Toplantısına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı TOBB Hayvancılık Kurulu Toplantısı'na, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin de katıldı.

Toplantıda, komisyon ve kurulların çalışmalarının büyük önem taşıdığı vurgulanırken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılımcılara hitaben, "Katkılarınız kendiniz, şehriniz ve ülke ekonomisi için çok önemli. Akıl akıldan üstündür. Bunu unutmayın. Ben her şeyi bilirim yerine istişare alışkanlığını benimsedik hep. Tartışacağız. Ortak aklı bulacağız" şeklinde konuştu.

Görev dağılımlarının yapıldığı TOBB Komisyon ve Kurul Toplantısı, iyi dilekler ve temennilerle sona erdi.