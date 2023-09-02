Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Geliyor: Yüzde 15 Artış Bekleniyor

Son dönemdeki Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Araç sahipleri, yaklaşan büyük zam haberiyle depolarını doldurmak için sıraya girdi.

Seçim sonrası akaryakıt fiyatlarında adeta zam furyası yaşanmıştı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt fiyatlarını 40 lira seviyesine yaklaştırmıştı.

Ancak son dönemde döviz kurunun faiz artışları sonrası gerilemesi, benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim olarak yansımıştı. Ancak sevindiren bu indirim, yaklaşan yeni bir zam haberiyle gölgeleniyor.

Otogaz fiyatlarına yüzde 15'e tekabül eden yaklaşık 1.5 TL'lik bir zam beklentisi bulunuyor. Zam haberi, 4 Eylül tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise henüz bir zam haberi gelmedi. Ancak yakın dönemdeki fiyat dalgalanmaları, akaryakıt piyasasının belirsizliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (şehirlere göre):

İstanbul (Avrupa): V/Max Kurşunsuz 95: 36.80 TL/LT, V/Max Diesel: 37.93 TL/LT, V/Pro Diesel: 37.89 TL/LT, PO/gaz Otogaz: 16.38 TL/LT

V/Max Kurşunsuz 95: 36.80 TL/LT, V/Max Diesel: 37.93 TL/LT, V/Pro Diesel: 37.89 TL/LT, PO/gaz Otogaz: 16.38 TL/LT İstanbul (Anadolu): V/Max Kurşunsuz 95: 36.75 TL/LT, V/Max Diesel: 37.87 TL/LT, V/Pro Diesel: 37.83 TL/LT, PO/gaz Otogaz: 15.93 TL/LT

V/Max Kurşunsuz 95: 36.75 TL/LT, V/Max Diesel: 37.87 TL/LT, V/Pro Diesel: 37.83 TL/LT, PO/gaz Otogaz: 15.93 TL/LT Ankara: V/Max Kurşunsuz 95: 37.35 TL/LT, V/Max Diesel: 38.46 TL/LT, V/Pro Diesel: 38.42 TL/LT, PO/gaz Otogaz: 16.29 TL/LT

Araç sahipleri, yakın gelecekteki akaryakıt fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Bu gelişmeler, günlük yaşam maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak devam ediyor.