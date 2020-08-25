Koronavirüs gündemiyle hayatımıza giren koruyucu maskeler, gözlüklerle birlikte kullanıldığında buğulanmaya neden olarak görüşü zorlaştırabiliyor. Gözlük kullananların iki farklı sıcaklık arasında yer değiştirdiklerinde başına gelen bu durum, maske takıldığında ise ağız ve burundan gelen sıcak havanın camlara gelmesi sebebiyle gerçekleşebiliyor. Görme kalitesini düşüren buğulanmanın herhangi bir kazaya meydan vermesini önlemek için pratik öneriler veren HOYA Türkiye Üretim Direktörü Serkan Can, optik mağazalardan edinilebilen buğulanma önleyici anti-fog bez veya camın yüzeyine uygulanan kaplamalarla sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.