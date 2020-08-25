Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Senirkent ilçesi Büyükkabaca Beldesinde üç şahsın esrar maddesi bulundurdukları ve yasa dışı kenevir ekimi yaptıklarının bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda, 25 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli şahısların kullandıkları araçta ve ikametlerinde yapılan arama neticesinde. 1164 gram kubar esrar, uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı ekimi yapılan 38 kök kenevir bitkisi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiş, olay şüphelileri M.Y (23), N.I. (27) ve İ.A (49) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.İsparta ÎI Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.