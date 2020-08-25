SÜPER LİG’TEN ISPARTA 32 SPOR'A TRANSFER

Türkiye Futbol Federasyonu 3’ncü Ligin en büyük transfer bombasını Isparta Spor patlattı. Ekibimizin son transferi Kasımpaşa Spor’un genç kalecisi Muratcan Yıldız oldu.Isparta Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan’ın girişimleriyle Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Spor’un file bekçisi Muratcan Yıldız, yeşil pembeli ekibe evet dedi. Yeni sezonda Isparta Spor’un kalesini Süper Lig oyuncusu Muratcan Yıldız koruyacak.Uzun süredir Kasımpaşa Spor’un file bekçisi 22 yaşındaki 1.88 boyundaki Muratcan Yıldız ile görüşme halinde olan Isparta Spor en sonunda bombayı patlattı. Kaleci Muratcan ile anlaşan yeşil pembeli ekip yeni döneminde en büyük transferini gerçekleştirmiş oldu. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, transferin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Ispartalı Milli Futbolcu Yusuf Erdoğan’a da teşekkür etti.