Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'a göre, Nisan ayında EYT (Emeklilikte Yaş Ayrımcılığı Mağduru) kapsamında emekli olanlara bayram ikramiyesi ve promosyonları da dahil olmak üzere dokuz ödeme alma fırsatı verilecek. EYT yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından 14 Nisan'da ilk emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödendi. Tamamlanan 1,5 milyona yakın başvurudan yaklaşık 250 bin vatandaşımız emekli maaşlarını hesabına yatırdı. Karakaş, Mart ayında başvuru yapan hangi EYT başvuru sahiplerinin ödemelerini erken alacağını ve EYT işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca birçok kişinin birden fazla başvuru yapması nedeniyle başvuru sayısında önemli bir azalma olabileceğinden bahsetti. Karakaş'ın yaptığı açıklamaya göre mart ayında başvuru yapan ve işlemleri tamamlananların ödemeleri 14 Nisan'da başlayacak.



Karakaş, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanların yanı sıra, normal emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısını tamamlayamamış kişilerin de mağduriyetlerinin giderildiğini söyledi. Buna göre, normal emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısı eksik olanlar da EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecekler. Karakaş, EYT düzenlemesi hakkında bilinmesi gereken diğer konular hakkında da açıklamalarda bulundu. Buna göre, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da normal emeklilik yaşını dolduranlar gibi aynı haklara sahip olacaklar. Bu haklar arasında bayram ikramiyeleri, promosyonlar ve diğer ödemeler de yer alacak. Sonuç olarak, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanların 9 ödeme alacaklarını belirten Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, başvuruların tamamlanması ve işlemlerin sonuçlandırılması sürecinde mükerrer başvurular ve borcu olanların elenmesinin sayıyı düşüreceğini ifade etti. Ancak, bu düzenleme kapsamında emekli olanların normal emeklilik yaşını dolduranlarla aynı haklara sahip olacakları ve mağduriyetlerinin giderileceği bilgisini paylaştı.