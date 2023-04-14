Altın Ons Fiyatı 2.041 Dolara Yükseldi, Gram Altın Yeni Rekor Kırdı

Fed'in Faiz Artırımı Beklentilerinin Azalmasıyla Altın Fiyatları Sert Yükseldi, Gram Altın Yüzde 16.6 Artışla Tarihi Zirveyi Gördü

Altın fiyatları sert bir yükseliş kaydetti ve yeni rekorlar kırıldı. Altının ons fiyatı 2.041 doları gördü ve gram altın 1.273 TL'ye yükseldi. Bu yükseliş, ABD'de tüketici ve üretici fiyat endekslerinin beklentilerin altında kalması ve Fed'in faiz artırımında frene basma ihtimalinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Altının ons fiyatındaki yükseliş, son 1 ayda yatırımcısına yüzde 3 kazandırdı ve Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Gram altın son 1 ayda yüzde 11.6, 2023 genelinde ise şu ana kadar yüzde 16.6 yükseldi.