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İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye geneli 2023 yılı Şubat ayı işsizlik oranı % 10 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl Şubatayında işsizlik oranı %10,7olarak gerçekleşmişti.

Türkiye geneli 2022 yılı işsizlik oranı %10,4 iken bölgemizde (TR61: Isparta, Burdur, Antalya) %9,2 seviyelerinde gerçekleşti.

KAYITLI İŞSİZ SAYILARI

AÇIK İŞ SAYISI OCAK-MART

Ocak-Martdöneminde1981kişilik açık iş ilanı açıldı.

Açık İş Sayıları Ana Sektöre Göre Dağılım:

İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI

2023Ocak-Mart dönemi itibariyle toplam 1121 kişi işe yerleştirildi.

Hizmet Sektöründe 605 kişi işe yerleştirilirken, Sanayi Sektöründe 481, İnşaat Sektöründe 28 ve Tarım Sektöründe 7 kişi işe yerleştirildi.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Programları kapsamında düzenlenen 35 kurs ve programa 77 kişi katılmıştır. Katılımcıların %74’ünükadınların oluşturduğu aktif işgücü programlarında, erkek katılımcıların oranı ise %26’dır.

2023OCAK-MART DÖNEMİNDEİŞSİZLİK ÖDENEĞİ

2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında işsizlik ödeneğine 1567 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 766, toplam ödenen miktar ise 14.313.000 TL’dir.

2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında yarım çalışma ödeneğine 12 kişi başvururken, ödeme alan kişi sayısı 12, toplam ödenen miktar ise 45.600 TL’dir.

DEVAM EDEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Salgınkonulu 350 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Salgın konulu 75 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müd. ileSalgın konulu 48 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Valiliği ile Afetkonulu 250 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.

DEPREMZEDELERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK İŞKUR’UN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Depremzedelerin yoğun olarak konakladığı merkezlerde İŞKUR Hizmet Noktaları oluşturuldu.

Deprem Bölgesinden Isparta’ya sevk edilen ve kamu kurumu misafirhaneleri ve otellere yerleşen vatandaşlar yerlerinde ziyaret edildi.

İŞGÜCÜ TALEP BİLGİLERİ

Depremzedeler için talep veren işveren sayısı 186 iken, talep edilen meslek sayısı 156, talep edilen işgücü sayısı ise 441 olarak gerçekleşti.

Depremzede vatandaşlardan iş arayanların sayısı 631 olurken, bu depremzede vatandaşlardan 67’si işe yerleştirildi.

İŞE YERLEŞEN DEPREMZEDELERİN MESLEKİ DAĞILIMI

67 Depremzede vatandaşımız 36 farklı meslekte işe yerleştirildi.

Mart ayı içerisinde depremzede iş arayan 631 kişi ile tekrar yapılan görüşmelerde, 305 kişinin memleketine geri döndüğü veya başka illere geçiş yaptıkları görülmüştür.

İŞKUR olarak ilimizde kalan iş arayan depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmeleriyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Isparta İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bölgedeki işsizlik ve istihdam durumu hakkında bilgi paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledi. Paylaşılan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Şubat 2023'te %10 iken Isparta-Burdur-Antalya bölgesinde %9,2 oldu. Mart 2023 itibarıyla Isparta'da 9.614'ü kadın ve 7.152'si erkek olmak üzere 16.766 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. Kayıtlı işsizlerin %43'ü genç, %42'si ise lise ve dengi okul mezunudur. Ocak-Mart döneminde 1.981 açık iş ilanı açıklanırken, çeşitli sektörlerde 1.121 kişi istihdam edildi. 35 aktif işgücü programı düzenlendi ve %74'ü kadın olmak üzere toplam 77 kişi katıldı. Aynı dönemde 1.567 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunurken, 766 kişi de toplam 14.313.000 TL ödenmeye hak kazandı. Ek olarak, eğitim, spor ve sosyal hizmetler gibi çeşitli sektörlerde pandemi ve afet yardımı çabalarıyla ilgili devam eden toplum çalışması programları vardı. Son olarak İŞKUR, bölgede meydana gelen depreme karşı depremzedelerin kaldığı merkezlerde hizmet noktaları kurdu.Isparta’da 2023 yılı Martayı itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 16766 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısının belirlenmesinde cinsiyete göre dağılım ele alındığında9614 kayıtlı kadın işsiz bulunurken, kayıtlı erkek işsiz sayısı ise 7152 olarak tespit edildi.Kayıtlı işsiz sayısının yaş gruplarına göre ele alındığında ise %43’ünün genç issizlerden oluştuğu gözlemlendi.Kayıtlı işsizler öğrenim durumuna göre değerlendirildiğinde lise ve dengi okul mezunu işsizlerin oranı%42 olarak tespit edilmiştir.Hizmet Sektöründe Açık İş Sayısı: 1104 iken, Sanayi Sektöründe Açık İş Sayısı: 765, İnşaat Sektöründe Açık İş Sayısı: 96 ve Tarım Sektöründe Açık İş Sayısı:16 olarak gerçekleşti.Toplam 19 misafirhane ve otellerde; İŞKUR’un İş ve Meslek Danışmanları tarafından, depremzede vatandaşlar ziyaret edilerek Isparta’da istihdama katılmaları için bilgileri alındı ve kayıtları yapılarak kendilerine uygun işlere yönlendirildi.