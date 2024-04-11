Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"

Mayıs ayında belirli bir sektörde çalışanlar, maaşlarında 1.346,4 TL eksik ödeme alacaklar. Bu durum özellikle ek ders maaşlarını etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak düzenleneceğini açıkladı ve milyonlarca çalışan izinlerine çıktı. Ancak memurlara 1.5 gün idari izin verilmesi ve bayram tatilinin ara tatile denk gelmesi, öğretmenlerin seminerlerinin yapılamamasına neden oldu.

Mebpersonel.Org sitesinin haberine göre, bu durum öğretmenlerin ek ders ücretini etkileyecek. Haftada 15 saatlik ek ders ücreti normalde öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor ancak bayram sebebiyle seminerler gerçekleştirilemeyecek. Bu nedenle öğretmenlerin Mayıs ayı ek ders maaşlarında 1.346,4 TL eksik ödeme alacakları öne sürülüyor.